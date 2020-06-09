بوريل: نرحب بالمبادرة المصرية بشأن ليبيا

عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن ترحيبه بـ"مبادرة القاهرة" لحل الأزمة الليبية، باعتبار أنها "تعزز مقررات مؤتمر برلين".

واعتبر المسؤول الأوروبي أن "المبادرة المصرية تتوافق مع مقررات مؤتمر برلين الخاصة بحل النزاع في ليبيا، فكل المبادرات التي تسعى لبسط السلام والاستقرار في البلاد أمر إيجابي".

وحرص بوريل على التأكيد على توافق الموقفين الأوروبي والصيني حيال الملف الليبي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اختتام الجولة العاشرة من الحوار الاستراتيجي الأوروبي الصيني، الذي عقد اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة.

وأكد المسؤول الأوروبي، أنه "على توافق مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي حول ضرورة استغلال كل الفرص من أجل البحث عن وقف إطلاق نار شامل في ليبيا والعودة إلى اجتماعات 5+5 الليبية العسكرية في جنيف، وكذلك الشروع بمفاوضات تحت راية الأمم المتحدة".

وفي سياق متصل، حول سير محادثات اليوم مع الجانب الصيني، شدد بوريل على أن "الخلافات ما زالت قائمة بشأن المسائل التجارية وحقوق الإنسان وهونغ كونغ ونشر المعلومات الخاطئة".

وأشار إلى وجود توافق بين بروكسل وبكين بخصوص ملفات سياسة مثل إيران والوضع في أفغانستان.

المصدر: "آكي الإيطالية"