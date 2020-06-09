مستشار السيسي: نجري اتصالات للحصول على لقاح أوكسفورد ضد كورونا

أكد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن هناك 150 محاولة للتوصل للقاح ضد فيروس كورونا، متوقعا أن يتم الإعلان عن نتائج إيجابية بشأن لقاح جامعة أوكسفورد قريبا.

وقال: "تم الإعلان عن خطة لطرح ملياري جرعة من لقاح أوكسفورد حتى 2021، حيث سيتم إنتاج 400 مليون كمرحلة أولية"، مشيرا إلى أنه يتم تجربة اللقاح على ألف شخص من مختلف الفئات والأعمار.

وأضاف: "شركة استرا زينيكا العملاقة، هي التي ستنتج الدواء بالتعاون مع أوكسفورد حيث لن تجني منها أرباحا ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020، وعلى شكل حقن".

وأشار إلى أن الشركة أكدت أن "اللقاح سيوزع على العالم بصورة عادلة، وأن مصر بدأت إجراء اتصالات للحصول على اللقاح قريبا".

وتابع: "نسعى إلى أن يكون لمصر حصة من اللقاح بمجرد طرحه في الأسواق".

المصدر: "وكالات مصرية"