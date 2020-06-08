الجزائر.. تبون يعين الثلث الرئاسي في مجلس الأمة

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما بتعيين 14 عضوا ضمن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان).



وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الأعضاء الجدد هم ليلى حمادي، وعبد المجيد بن قداش، وعمر بلحاج، وعمار عبد الحميد ماحي، والدكتور محمد بوزيان، وموسى شرشالي، وعمر دادي عدون، بلقاسم عبد العالي، أحمد بناي، ومحمد حميدو، ومحمد بلحاج، ونور الدين تاج، وميلود حنافي، ونور الحاج.

يذكر أن مجلس الأمة الجزائري تأسس لأول مرة بموجب دستور 1996 ويضم 144 عضوا ينتخب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر من أعضاء المجالس المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) ضمن كل ولاية، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضوا.

وتستمر فترة عضو مجلس الأمة 6 سنوات، فيما يخضع للتجديد النصفي لأعضاء كل ثلاث سنوات.

وجرت آخر انتخابات للتجديد النصفي لمجلس الأمة في ديسمبر 2018، وفاز فيها حزبا جبهة التحرير الوطني "الافلان" والتجمع الوطني الديقراطي (الأرندي) بأغلبية المقاعد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + وكالات