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العراق يسجل 24 حالة وفاة و1115 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السعودية تعلن تسجيل 34 وفاة و3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن تسجيل 34 وفاة و3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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سجلت السعودية اليوم الاثنين، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيورس كورونا على أساس يومي، فيما شهد مؤشر التعافي تحسنا ملموسا بزيادة قاربت 600 حالة عن اليوم السابق.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 3045 في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة العدد الإجمالي للإصابات إلى 105283.
كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 34 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ36 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 746.
من جهة أخرى، لفتت الوزارة إلى تسجيل 1707 حالة تعافي، مقارنة مع 1026 حالة باليوم السابق، وبالتالي فإن إجمالي عدد الحالات المتعافية يصبح 74524 حالة.

المصدر: RT

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