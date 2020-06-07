مكتب الأمم المتحدة مهتم بسلامة مراسل RT في اليمن

أولى مكتب الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اهتماما كبيرا بقضية سلامة مراسل RT صلاح العاقل، الذي تلقى هناك تهديدات من قبل مجهولين.

وكانت RT أخطرت غريفيث ومكتبه بحيثيات المسألة في إطار الجهود والتواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في جنوب اليمن لضمان سلامة المراسل.

وكان مراسلنا العاقل قد تلقى تهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية من رقم مجهول.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه اليمن صراعات مسلحة بين عدة أطراف سياسية وهو ما انعكس على الوضع الأمني في البلاد.

المصدر: RT