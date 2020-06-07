 السفير الألماني في القاهرة: مصر ستبقى طرفا محوريا في استقرار ليبيا

أكد سيريل نون السفير الألماني في القاهرة، أن مصر ستظل طرفا محوريا، في الإسهام في جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وقال: "أرحب بدور مصر الدبلوماسي البناء، في الأزمة المتفاقمة الراهنة في ليبيا".

وأضاف أن الاتفاق الذي تم بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 6 يونيو، أعاد التأكيد على أهمية وقف النار ووقف الأعمال العدائية.

وشدد على ضرورة، استئناف المفاوضات وفق صيغة 5+5 والدخول في عملية تقودها الأطراف الليبية كما اقترح مؤتمر برلين.

المصدر: ناصر حاتم – القاهرة