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الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة القاهرة حول الأزمة الليبية

أخبار العالم العربي

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة القاهرة حول الأزمة الليبية
Reuters
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انضمت الحكومة اليمنية إلى الجهات العربية والدولية المرحبة بـ"إعلان القاهرة" حول التسوية الليبية، وأكدت دعمها لحل سياسي شامل في ليبيا.

وجاء في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد: "ترحب بلادنا بالمبادرة التي أعلنها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتؤكد دعمها للأشقاء في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية وفقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة حتى يعم الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا".

وأعلن الرئيس المصري أمس السبت عن إطلاق "مبادرة القاهرة" للتسوية في ليبيا عقب لقاء جمعه ورئيس "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وينص الإعلان على وقف إطلاق النار في ليبيا بدءا من الثامن من يونيو، وإخراج القوى الأجنبية من البلاد وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، وتشكيل مجلس رئاسي منتخب وتنظيم العملية السياسية في ليبيا.

المصدر: RT

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