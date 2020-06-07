"سانا": دخول رتل عسكري أمريكي إلى سوريا من العراق

أفادت وكالة "سانا" السورية اليوم الأحد، بدخول رتل من الآليات العسكرية الأمريكية إلى أراضي سوريا قادما من العراق.

وذكرت "سانا" أن "قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت الأحد عبر معبر الوليد غير الشرعي في محافظة الحسكة إلى الأراضي السورية رتلا محملا بمعدات ومواد لوجستية مكونا من 50 شاحنة وناقلات وبرادات مع صهاريج وقود برفقة عدد من المدرعات نوع همر في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية".

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الأمريكية أدخلت خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة بهدف سرقة النفط والثروات الباطنية السورية.

المصدر: سانا + وكالات