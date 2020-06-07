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سوريا.. العثور على جثمان شابة كردية بعد يومين من اختطافها (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا.. العثور على جثمان شابة كردية بعد يومين من اختطافها (صور)
Reuters Khalil Ashawi
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بعد يومين من اختطافها في شمال شرق سوريا، أعلن نشطاء العثور على جثمان الشابة الكردية القاصر ملك نبيه خليل.

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورا قالوا إنها للفتاة الكردية، التي اختطفها مجهولون، يوم الجمعة الماضي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، اليوم الأحد، إنه تم العثور على جثة فتاة مقتولة ومرمية بين الأراضي الزراعية في قرية الفيرزية شرق مدينة مدينة إعزاز ولا تزال مجهولة الهوية.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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