الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى موريتانيا لمواجهة كورونا - فيديو

أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، أنها تسلمت من الإمارات 18 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد: "هذا يؤكد مواكبة الإمارات لجهود موريتانيا في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "بلادنا كانت بحاجة لهذه المساعدات الطبية، وقد جاءت في وقتها المناسب".

بدوره، قال السفير الإماراتي لدى نواكشوط حمد غانم المهيري إن "العملية تأتي ضمن إطار التعاون والتضامن العالمي للحد من انتشار الوباء.

وأضاف، أن "هذه المساعدات تأتي من أجل العمل معا للتغلب على هذه الظروف الصعبة".

وتعد هذه الشحنة الثانية التي ترسلها الإمارات إلى موريتانيا، إذ أرسلت في منتصف أبريل الماضي طائرة تحمل 18 طنا من المساعدات الطبية والغذائية.

وأرسلت الإمارات حتى اليوم السبت، أكثر من 730 طنا من المساعدات إلى أكثر من 64 دولة، استفاد منها نحو 730 ألفا من العاملين في المجال الصحي.

المصدر: "صحراء ميديا"