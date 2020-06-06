لبنان.. قوات مكافحة الشغب تتدخل لفض مواجهات بين المحتجين (فيديو)

تجددت الاحتجاجات في لبنان اليوم السبت، للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية في مجال مكافحة ‏الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي.

وشهدت المسيرات في وسط بيروت توترا، دفع بقوات مكافحة الشغب إلى الفصل بين المحتجين ومجموعات شبابية رافضة لشعارات تطلق خلال الاحتجاجات.

ودفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى مداخل ساحة الشهداء لمنع المحتجين من الاحتكاك مع مجموعات شبابية رافضة للشعارات المرفوعة.

كما دعا محتجون للتظاهر أمام السفارة الأميركية في عوكر شرق بيروت، للتعبير عن رفض الممارسات بحق المحتجين، واستنكار "التدخلات الأمريكية في شؤون لبنان الداخلية".

المصدر: RT