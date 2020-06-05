الدفاع الفرنسية: مقتل الجزائري درودكال زعيم "القاعدة ببلاد المغرب" في شمال مالي

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن قواتها قتلت زعيم تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، عبد المالك درودكال بشمال مالي.

وكتبت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي على "تويتر": "في 3 يونيو تمكنت القوات العسكرية الفرنسية، بدعم من الشركاء، من تحييد أمير تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، عبد المالك درودكال والعديد من المقربين منه، وذلك خلال عملية في شمال مالي".

ووصفت الوزيرة العملية بأنها "نجاح باهر" وضروري للأمن والاستقرار في المنطقة.

Le 3 juin, les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l’émir Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses proches collaborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020

وعبد المالك درودكال الملقب بـ "أبو مصعب عبد الودود" كان أمير "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" التي عرفت من قبل باسم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".

المصدر: RT