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الدفاع الفرنسية: مقتل الجزائري درودكال زعيم "القاعدة ببلاد المغرب" في شمال مالي

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الدفاع الفرنسية: مقتل الجزائري درودكال زعيم
AFP Daphné BENOIT
آليات عسكرية في شمال مالي
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أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن قواتها قتلت زعيم تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، عبد المالك درودكال بشمال مالي.

وكتبت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي على "تويتر": "في 3 يونيو تمكنت القوات العسكرية الفرنسية، بدعم من الشركاء، من تحييد أمير تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، عبد المالك درودكال والعديد من المقربين منه، وذلك خلال عملية في شمال مالي".

ووصفت الوزيرة العملية بأنها "نجاح باهر" وضروري للأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبد المالك درودكال الملقب بـ "أبو مصعب عبد الودود" كان أمير "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" التي عرفت من قبل باسم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".

المصدر: RT

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