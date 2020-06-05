مصر.. إصابة مدير عزل دمياط بفيروس كورونا

أعلنت السلطات المصرية المختصة، إصابة الدكتور محمد هجرس مدير عزل مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي مصابي دمياط الجديدة من الكوادر الطبية إلى 12 مصابا.

وشدد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط على أهمية الدور الذي يقدمه الأطباء في احتواء الأزمة، لافتا إلى أن الأطقم الطبية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين، مشددا على استمرار الأطباء والتمريض بالقيام بدورهم الوطني رغم ما يواجهونه من مخاطر.

وأشار طلحة إلى ضرورة تعاون الأهالي وتقديم الدعم للأجهزة التنفيذية من أجل مواجهة تلك الجائحة وتخطيها بأقل أضرار ممكنة، مؤكدا أهمية الالتزام بقرارات الحكومة لمجابهة تلك الأزمة، لافتا إلى أن المحافظة تشهد تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT