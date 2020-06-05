كورونا في السعودية.. قفزة حادة في الإصابات والوفيات اليومية فوق الـ30 لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي، شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا بأكثر من 30 حالة، مع تسجيل قفزة حادة في الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن وفاة 31 شخصا جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 32 وفاة أمس الخميس و30 وفاة الأربعاء)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 642 شخصا.

وأكدت الوزارة رصد 2591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 1975 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم 95748.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (719)، تليها جدة (459) ومكة المكرمة (254) والمدينة المنورة (129) والهفوف (102).

وتماثل 1651 شخصا للشفاء من الفيروس في السعودية منذ أمس، لصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2591) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1651) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (70,616) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/DygMs1aamB — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 5, 2020

المصدر: RT