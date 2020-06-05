لحظة القبض على أحد أخطر المطلوبين عالميا في دبي ومعلومات مثيرة عنه

كشف جهاز أمن الدولة الإماراتي، تفاصيل عمليته الأمنية النوعية التي أفضت ليل الأربعاء عن القبض على أحد أخطر المطلوبين دوليا، الدنماركي أمير فاتن مكي، في دبي.

إقرأ المزيد

وقال جهاز أمن الدولة الذي نشر مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال مكي، إن "المطلوب هو زعيم عصابة إجرامية خطيرة نفذت عمليات قتل وتجارة مخدرات وغسيل أموال، وقد فشلت محاولات إلقاء القبض عليه في أوروبا".

ولفت إلى أنه "بعد عمليات تحر واسعة لجهاز أمن الدولة في دبي، تبين أن مكي استخدم هويات مختلفة، وتم الاشتباه بأحد الأشخاص وبدأت عمليات المراقبة الأمنية على مدار الساعة وسط ظروف تقييد الحركة بسبب تفشي فيروس كورونا".

فيديو: جهاز أمن الدولة في دبي يعتقل أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/RsXeQZIk8H — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 5, 2020

وأشار إلى أنه "بعد متابعات أمنية وبالتعاون مع المصادر السرية تم التأكد من هوية الشخص، وقد صدر الإذن القانوني بإلقاء القبض عليه".

وفي مساء 3 يونيو، ألقي القبض على أمير مكي بعد مداهمة مكان إقامته.

المصدر: وكالات