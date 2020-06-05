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قطر.. الإصابات بكورونا تعود للارتفاع وحصيلة المتعافين تتجاوز 40 ألفا

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قطر.. الإصابات بكورونا تعود للارتفاع وحصيلة المتعافين تتجاوز 40 ألفا
Reuters Ibrahem Alomari
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1754 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 1581 في إحصائية اليومي السابق، ما يرفع إجمالي الحالات النشطة إلى 24511.

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وأفادت الوزارة أيضا بوصول إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 49 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال اليوم الماضي.

وارتفع عدد حالات الشفاء بواقع 1467 ليبلغ مجموع المتعافين 40955 شخصا من أصل 65495 حالة إصابة تم تسجيلها منذ بدء الوباء.

المصدر: وزارة الصحة العامة في قطر

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