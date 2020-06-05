قطر.. الإصابات بكورونا تعود للارتفاع وحصيلة المتعافين تتجاوز 40 ألفا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1754 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 1581 في إحصائية اليومي السابق، ما يرفع إجمالي الحالات النشطة إلى 24511.

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وأفادت الوزارة أيضا بوصول إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 49 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال اليوم الماضي.

وارتفع عدد حالات الشفاء بواقع 1467 ليبلغ مجموع المتعافين 40955 شخصا من أصل 65495 حالة إصابة تم تسجيلها منذ بدء الوباء.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatarhttps://t.co/Il86Rjz8nX#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/TYTEw0CqP0 — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) June 5, 2020

المصدر: وزارة الصحة العامة في قطر