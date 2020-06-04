إجراءات جديدة تتخذها "إقامة دبي" تخص المسنين

طالبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كبار السن مواطنين ومقيمين، بعدم زيارة مراكز الخدمة حفاظا على سلامتهم، مؤكدة تقديم الخدمات لهم في منازلهم.

وقال مدير إدارة "آمر" لسعادة المتعاملين الرائد سالم بن علي في مداخلة عبر برنامج "البث المباشر"، إن "الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إقامة دبي في المطارات، ومراكز "آمر" بعد العودة للعمل، تتأتي ضمن سياق الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي".

وأضاف: "تتضمن الإجراءات قياس درجة حرارة المتعامل، مع الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات".

وأشار، إلى أن مراكز تقديم الخدمة تعمل من 8 صباحا حتى 8 مساء، فيما تعمل مراكز "آمر"، بالمراكز التجارية من 8 صباحا وحتى 10 مساء".

المصدر: وكالات إماراتية