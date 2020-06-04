سوريا.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 124
Reuters
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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا إلى 124، بعد الإعلان عن تسجيل إصابة جديدة اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة السورية أن الإصابة تم تسجيلها في ريف دمشق لدى شخص يعمل سائق شاحنة على خط سوريا الأردن، وذلك بعد أن سجلت آخر إصابة بالفيروس مطلع الشهر الجاري لدى مخالط لمصاب.
يذكر أن سوريا رفعت معظم الإجراءات التي كانت مفروضة احترازيا ومنها حظر التجول، والتنقل بين المحافظات، وأتاحت فتح المحلات والمؤسسات.
يذكر أن 6 أشخاص توفوا بالفيروس، بينما شفي 53 منه.
أسامة يونس ـ دمشق
المصدر: RT