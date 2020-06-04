لليوم الثاني.. ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الوفيات جراء كورونا في السعودية

لليوم الثاني على التوالي، شهدت السعودية أكبر ارتفاع خلال 24 ساعة في حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن رصد 32 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 30 وفاة في اليوم السابق، لترتفع حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 611 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة رصد 1975 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 2171 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 93157.

وتماثل 806 أشخاص للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 68965 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1975) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (806) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (68,965) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/fj9maE3nHX — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 4, 2020

المصدر: RT