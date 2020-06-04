أحمد معيتيق من موسكو: لدينا قناعة بأن روسيا شريك مهم جدا لاستقرار ليبيا

نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق تأكيده أن روسيا شريك مهم جدا في استقرار ليبيا.

وأفادمعيتيقالذييزور موسكو بأناللقاءات التي تعقد في روسيا في الوقت الحالي، ستتبعها مجموعة كبيرة من اللقاءات مع أطراف دولية "لنصل إلى السلام في ليبيا".

وتوقع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن تشهد بلاده قريبا تخفيفا في التصعيد، وقال في هذا الشأن: "سنشهد خلال أيام الكثير من تخفيف التصعيد.. الحل العسكري ليس هو الحل، والجانب الروسي أكد ذلك".

المصدر: سبوتنيك