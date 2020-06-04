الجزائر.. التماس 15 سنة سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس في الجزائر، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد هامل عبد الغني المدير العام السابق للأمن الوطني بتهم استغلال نفوذه والحبس مدة 5 سنوات بحق ابنه شفيق.

كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية ضد كل من المتهم بوعمريران علي مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة وحدود عبد الرزاق المدير السابق للصناعة والمناجم بنفس الولاية، وعدد آخر من المسؤولين.

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وتخص التهم تحويل أراض فلاحية واستغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية حيث تأسست الخزينة العمومية كطرف مدني.

المصدر: وكالات