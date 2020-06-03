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روسيا تؤكد توريد دفعة جديدة من مقاتلات "ميغ-29" إلى سوريا

أخبار العالم العربي

روسيا تؤكد توريد دفعة جديدة من مقاتلات
Владимир Астапкович
مقاتلة روسية من طراز "ميغ-29".
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أكدت السفارة الروسية لدى دمشق، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري تسلم مؤخرا دفعة جديدة من مقاتلات "ميغ-29" الروسية، وأنه بدأ تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات.

وقالت السفارة، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر": "تسلم الجيش العربي السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز ميغ-29 في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا".

وأضافت السفارة الروسية أن العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم 30 مايو، أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات "ميغ-29" ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، مضيفة أن العسكريين السوريين سيبدؤون بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية اعتبارا من 1 يونيو.

المصدر: RT

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