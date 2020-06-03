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مستشار في حكومة هادي: الإمارات تنتهج أجندة تدميرية ولم تدعم اليمن في مؤتمر المانحين

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مستشار في حكومة هادي: الإمارات تنتهج أجندة تدميرية ولم تدعم اليمن في مؤتمر المانحين
Reuters Mohamed al-Sayaghi
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شن مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مختار الرحبي، هجوما حادا على الإمارات، متهما إياها بانتهاج "أجندة تدميرية" بحق اليمن.

وذكر الرحبي عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء أن الإمارات شاركت في مؤتمر المانحين لدعم اليمن، الذي نظمته السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة أمس، لكنها "لم تقدم دولار واحد لدعم اليمن".

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وتابع المسؤول اليمني أن الإمارات اكتفت أثناء الاجتماع بـ"إرسال ابتسامة" من وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم إبراهيم الهاشمي، مشددا على أن "الأموال الإماراتية تذهب في هذا الوقت إلى المليشيات والمتمردين وشركات القتل والاغتيالات التى جلبتها إلى عدن لقتل كل من يقف ضد أجندتها وذهبت أموالها لبناء سجون سرية".

وتابع المستشار أن "الأهداف الحقيقية" لدخول الإمارات إلى اليمن هي "السيطرة على خطوط التجارة العالمية ومنع اي تنمية في عدن وباقي المحافظات اليمنية، لانها تنافس دبي"، وأضاف: "إذا كانوا صادقين في محاربة ايران هناك ثلاث جزر إماراتية محتلة" من قبل إيران.

وفي تغريدة أخرى، حمل الرحبي الإمارات أيضا المسؤولية عن "محاولة السيطرة على جزيرة سقطرى"، مضيفا أن أبوظبي "لم تدعم اليمن لأن لديها أجندة تدميرية".

ولم تصدر الإمارات بعد تعليقا على هذه الانتقادات.

من جانبه، امتنع وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات نشرها تعليقا على نتائج مؤتمر المانحين، امتنع عن توجيه أي انتقادات إلى الإمارات، واكتفى بتثمين دور السعودية والأمم المتحدة و"كل الدول الشقيقة والصديقة" في تنظيم الاجتماع.

المصدر: RT

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