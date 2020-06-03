بعد تأخير لعامين.. تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر

عُينت أميرة أورون، اليوم الثلاثاء، سفيرة جديدة لإسرائيل في مصر، وذلك بعد أكثر من عام على انتظار موافقة الحكومة الإسرائيلية على تعيينها في هذا المنصب.

ووقع مساء اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لإسرائيل في مصر، على أن يقدم التعيين للموافقة الحكومية يوم الأحد المقبل، وفقا لما نشره موقع "ماكو" العبري.

يذكر أن أميرة أورون تملك خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي، فشغلت مناصب متنوعة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وستكون أول امرأة تشغل منصب السفير الإسرائيلي في مصر، وتعيين أورون هو أول مهمة أنجزها وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي.

وخدمت أورون سابقا في مصر، وكانت المشرف المؤقت للسفارة الإسرائيلية في أنقرة بتركيا، كما عملت في الماضي كمتحدثة باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام العربية.

ناصر حاتم

المصدر: RT