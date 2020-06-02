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العراق.. وزير الدفاع يأمر بغلق صفحات القادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي

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العراق.. وزير الدفاع يأمر بغلق صفحات القادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي
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وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن أمر أصدره الوزير جمعة عناد سعدون، بغلق جميع الصفحات الخاصة بالقادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان صحفي مقتضب، إن "وزير الدفاع أمر بغلق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقيادة العمليات، والوحدات، والتشكيلات التابعة لوزارة الدفاع، وقادة الفرق والآمرين".

يذكر أن ضباطا وقادة في الجيش العراقي يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما تُنشر تصريحات ومعلومات غير دقيقة من حسابات تدعي عائديتها لهم.

المصدر: RT

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