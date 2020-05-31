البحرين .. 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

أحصت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية وسجلت حالة وفاة واحدة.

وجاء في بيان الوزارة: "تم تسجيل 495 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 11288، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 18".

وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات الصحية الشديدة التي تتطلب تلقي العلاج بلغ 43، منها 13 حالة تحت العناية المركزة، في حين أن 4584 حالة وضعها مستقر​​​.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية شفاء 847 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 6673 حالة.

والبحرين أقل دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الإصابات بالفيروس، وكذلك بعدد الوفيات بسببه.

المصدر: وكالات