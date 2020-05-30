البحرين.. 291 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 300 إصابة في اليوم السابق، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات النشطة إلى 4914.

وأوضحت الوزارة أن 196 من الإصابات الجديدة تعود لعمالة وافدة، والـ95 الباقية لمخالطين لحالات قائمة.

ولم تبلغ الصحة البحرينية بأي حالة وفاة جديدة، فيما أشارت إلى تعافي 111 مريضا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 5811 حتى الآن.

وزارة الصحة تعلن عن تعافي 111 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 5811، وتسجيل 291 حالة قائمة جديدة منها 196 حالة لعمالة وافدة، و 95 حالة لمخالطين لحالات قائمة #معاً_ضد_الكورونا#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 30, 2020

المصدر: وزارة الصحة البحرينية