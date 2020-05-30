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خبر سار للمصريين العالقين في الأردن

أخبار العالم العربي

خبر سار للمصريين العالقين في الأردن
Reuters
صورة أرشيفية
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تعتزم السفارة المصرية في الأردن ترتيب رحلات جوية لإجلاء المواطنين المصريين العاملين في المملكة، الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وقال مسؤول مصري في عمان، إن الحديث يدور حول المصريين العاملين في المملكة، الذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى مصر، من خلال تسجيل أسمائهم عبر المنصة التي أنشأتها وزارة العمل الأردنية لمن أراد من العمالة الوافدة، مغادرة المملكة والعودة إلى بلاده.

من جهته، أوضح المستشار العمالي المصري في الأردن، طلعت السيد، أن الرحلات الجوية ستكون من خلال شركتي "مصر للطيران"، و"إير كايرو" وذلك في الفترة من 6 إلى 12 يونيو المقبل، ويمكن للمواطن سداد قيمة تذكرة الطيران والحصول عليها خلال التواصل مع الشركتين المذكورتين.

المصدر: وكالات

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