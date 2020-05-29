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اللجنة العليا للفيروسات في مصر: إصابات كورونا قد تكون 7 أضعاف المعلن عنه

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اللجنة العليا للفيروسات في مصر: إصابات كورونا قد تكون 7 أضعاف المعلن عنه
Reuters
مصر
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أعلن عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر عادل خطاب، أن سبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، هي الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصحاب في إجازة عيد الفطر.

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وقال خطاب، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة: "حالات الإصابة مرشحة للزيادة بسبب إجازة العيد، فيه ناس كتير عندها الفيروس ومعندهاش أعراض، وهذه الزيارات ستؤدي لارتفاع عدد الإصابات".

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات: "أتوقع أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستكون 5 أو 7 أضعاف الأعداد المعلنة وليس هذا لأن الدولة تخفي ذلك، وإنما لأنهم لم يذهبوا لوزارة الصحة، بسبب عدم ظهور أعراض عليهم".

وتابع خطاب: "كورونا بمثابة معركة مع مناعة الإنسان، وهناك حامل للفيروس لم تظهر عليه أعراض، وهو الأخطر لأنه ينقل الفيروس دون إنذار".

المصدر: مصراوي

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