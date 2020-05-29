اللجنة العليا للفيروسات في مصر: إصابات كورونا قد تكون 7 أضعاف المعلن عنه

أعلن عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر عادل خطاب، أن سبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، هي الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصحاب في إجازة عيد الفطر.

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وقال خطاب، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة: "حالات الإصابة مرشحة للزيادة بسبب إجازة العيد، فيه ناس كتير عندها الفيروس ومعندهاش أعراض، وهذه الزيارات ستؤدي لارتفاع عدد الإصابات".

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات: "أتوقع أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستكون 5 أو 7 أضعاف الأعداد المعلنة وليس هذا لأن الدولة تخفي ذلك، وإنما لأنهم لم يذهبوا لوزارة الصحة، بسبب عدم ظهور أعراض عليهم".

وتابع خطاب: "كورونا بمثابة معركة مع مناعة الإنسان، وهناك حامل للفيروس لم تظهر عليه أعراض، وهو الأخطر لأنه ينقل الفيروس دون إنذار".

المصدر: مصراوي