الأردن.. السلطات تسمح بعودة الرجال للمساجد وتمنع النساء

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في الأردن، اليوم الجمعة، عن عدم السماح للنساء بأداء واقامة صلاة الجمعة القادمة في المساجد.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة، حسام الحياري، إنه "سيتم فتح مصليات النساء للرجال، وذلك لتوفير مساحات واسعة ولتحقيق شرط التباعد الاجتماعي".

من جهته، دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، إلى المحافظة على المساجد عند العودة إلى الصلاة، وأن "تبقى أماكن للطهارة والطمأنينة والسكينة، وذلك بالأخذ بالاحتياطات اللازمة واتباع الإجراءات والتعليمات الوقائية والتباعد الجسدي".

وأضاف الخلايلة، أن "الوباء كان في تاريخ البشرية موجودا"، مشيرا إلى " أننا صمنا رمضان العام الحالي بشكل استثنائي، ونحن نواجه البلاء، كما العالم".

وتابع: أن "صلاة الجمعة فريضة لا تصلح أن تؤدى في المنازل ولا تسقط عن المسلمين".

وبين، أن "بقية الصلوات يمكن تأديتها في المنازل"، مشيرا إلى أن "خطبة الجمعة لن تزيد مدتها عن 10 دقائق".

وأعلنت الحكومة الأردنية، الخميس الماضي، عن إعادة فتح المساجد، يوم الجمعة 5 يونيو المقبل، وذلك وفقا لعدة ضوابط ومعايير تعنى بالسلامة العامة.

المصدر: وكالات أردنية