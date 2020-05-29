السعودية: انخفاض مستمر على مدى أسبوع في الإصابات اليومية بكورونا

سجلت السعودية اليوم الجمعة انخفاضا لليوم السابع على التوالي في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد برصد السلطات الصحية أقل من 1.6 ألف حالة جديدة للفيروس خلال آخر 24 ساعة.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن تسجيل 1581 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 1644 إصابة أمس الخميس و1815 إصابة الأربعاء و1931 إصابة الثلاثاء و2235 إصابة الاثنين و2399 إصابة الأحد و2442 إصابة السبت و2642 إصابة الجمعة الماضي.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في المملكة حتى الآن بذلك 81766.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (483) وجدة (251) ومكة المكرمة (189) والدمام (124) والهفوف (107).

وأكدت الوزارة وفاة 17 شخصا جراء إصابتهم بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 16 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 458 حالة وفاة.

وتماثل 2460 مريضا للشفاء التام من كورونا في السعودية منذ أمس، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 57013 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1581) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (17) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2460) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (57,013) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/O5ydolNZ1E — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 29, 2020

المصدر: RT