قطر.. شفاء مريض بكورونا يبلغ من العمر 88 عاما

كشفت مؤسسة حمد الطبية في قطر عن شفاء مريض قطري مسن يبلغ من العمر 88 عاما من فيروس كورونا ليغادر المستشفى هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يوم الخميس، بأن المريض الذي يعتبر الأكبر سنا ممن تعافوا من فيروس كورونا في البلاد، كان قد أمضى في المستشفى 11 يوما حيث أدخل إلى المستشفى في منتصف الشهر الجاري لإصابته بفيروس كورونا بالإضافة إلى كسر في عظمة الفخذ.

وقال حسين عبدالعزيز آل إسحاق، مدير مستشفى حزم مبيرك العام، إن المسن المتعافي أجريت له عملية جراحية، كما تلقى العلاج الخاص بكورونا ليغادر بعدها مستشفى حزم مبيريك إلى مستشفى الرميلة ليستكمل مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي.

عبرت أسرة مريض قطري تعافى من الإصابة بفيروس كورونا ويبلغ من العمر ٨٨ عاماً عن بالغ شكرها وتقديرها لفريق الرعاية بمستشفى حزم مبيريك العام.

وقد زار نجل المريض المستشفى اليوم لتقديم الشكر بنفسه لأعضاء فريق الرعاية الذين قاموا بالاعتناء بوالده#خلك_في_البيت#سلامتك_هي_سلامتيpic.twitter.com/HPf4e7qS15 — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 28, 2020

من جانبها، أشادت أسرة المريض المتعافي بإدارة مستشفى حزم مبيريك العام وكافة الأطباء والكوادر العاملة فيه.

يذكر أن إجمالي عدد الحالات النشطة حاليا بفيروس كورونا في قطر بلغ 35482 حالة يوم الخميس 28 مايو. وسجلت قطر منذ بدء انتشار الفيروس 33 حالة وفاة، بينما تعافى 15399 شخصا من فيروس كورونا، حسب معطيات وزارة الصحة العامة.

المصدر: قنا