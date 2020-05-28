مهندس مصري يخترع جهازا لمواجهة فيروس كورونا ويحصل على براءة اختراع (صورة)

قالت صحيفة "الجمهورية" الحكومية في مصر، أن مهندسا مصريا يدعى شريف مصطفى، تمكن من اختراع قناع لتعقيم الهواء والقضاء على الفيروسات والبكتيريا الهوائية.

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وأشارت إلى أن المهندس المصري حصل على حماية دولية لبراءة اختراعه قناع تعقيم الهواء للقضاء على الفيروسات والبكتيريا الهوائية، من أكاديمية البحث العلمي، والذي يمكن استخدامه في المستشفيات والمعامل والحجر الصحي، لمن يتعامل مع الفيروسات والميكروبات مباشرة، ويمكن استخدامه في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المهندس المصري، شريف مصطفى، إن القناع الذي حصل على حماية دولية لبراءة اختراعه في الأول من مارس الماضي، يعمل على تعريض الميكروبات والفيروسات والبكتيريا للأشعة فوق البنفسجية، من النوع C المستخدمة في التعقيم، وبالتالي يقتل الميكروب بتكسير الـ DNA الخاص به، فيصبح الميكروب غير فعال، مشيرا إلى أنه وفقا للأبحاث المنشورة عن فيروس كورونا فإن القناع يمكنه التعامل معه.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن فكرة القناع تقوم على أنه يعد كوحدة تعقيم قبل الفلتر، فهو يعمل على 3 مراحل، الأولى منها لمنع الأتربة والغبار من الدخول إلى سطح لمبات التعقيم، والثانية هي مرحلة التعقيم وتعمل من خلال مرور الهواء الخالي من الأتربة على لمبة التعقيم التي تقوم بدورها بتكسير الـ DNA والـRNA للبكتيريا والفيروسات المختلفة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي مرحلة الفلتر الدقيق وتعمل على تنظيم التنفس وإعطاء وقت كاف للتعقيم وحجز المتبقي من الخلايا قبل الدخول إلى الجهاز التنفسي.

وأكد أستاذ الهندسة أنه وفقا لهذه المراحل، فإن نسبة الإصابة المحتملة بالأمراض الناتجة عن الميكروبات الهوائية تقل عن 1%، موضحا أن لمبة التعقيم عبارة عن لمبة للأشعة فوق البنفسجية، كالتي تستخدم في تعقيم الأدوات الطبية بالجراحات وفي المستشفيات.

المصدر: الجمهورية