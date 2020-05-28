مصر.. "حشيش ديلفري"

اعترف سائق تم القبض عليه في مصر باستخدامه سيارته في نقل المواد المخدرة، وتوصيلها لعملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم بمنشأة القناطر، والمناطق المحيطة بها.

وذكر المتهم الذي تم القبض عليه وبحوزته 205 طربات من مخدر الحشيش تزن 20 كيلوغراما، بمنشأة القناطر، وأنه استغل علاقته بعدد من المسجلين (خطر)، وتجار المواد المخدرة، الذين تعرف عليهم سابقا، لكونه متهم في عدة قضايا جنائية، في الحصول على الحشيش، لترويجه بين عملائه، وأرشد عن مصدر حصوله على المضبوطات.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ، مع إجراء المزيد من عمليات التحري والبحث.

المصدر: اليوم السابع