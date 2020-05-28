إيحاءات جنسية على المباشر تثير ضجة في تونس.. وتتسبب بإيقاف المذيع

أصدرت الإذاعة الوطنية التونسية بيانا على خلفية تسريب تسجيل صوتي تم بثه على أمواجها في المباشر وتضمن تأوهات جنسية، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.

وقالت الإذاعة في بيان لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأربعاء، إنها فتحت تحقيقا بعد تسريب تسجيل صوتي عند استضافة فنانة تونسية مقيمة في النمسا، خلال برنامج مباشر بٌث على أمواج الإذاعة الوطنية، وإذاعة الشباب، وإذاعة تونس الثقافية، ليلة الجمعة 22 مايو.

وأضاف البيان أن التسجيل دام 8 ثوان، وتضمن أصواتا لمسامع مستهجنة، مؤكدا على أنه تم إيقاف منشط ومعد البرنامج المسؤول عن العمل، بشكل احترازي لحين استكمال التحقيق.

من جهته، قال مدير الإتصال في الإذاعة التونسية محمد المعمري لإذاعة "موزاييك" المحلية الخاصة، إن التحقيقات تشمل الطرف التقني للبرنامج و"المذيع قام بتحميل أغاني من موقع يوتوب دون أن يتثبت من المحتوى.. والخطأ بشري ووارد".

وتابع: "بعد التحقيقات سينعقد مجلس تأديب في حال سيتم تسليط عقوبات درجة أولى على المسؤولين على هذه الحادثة".

وأثارت الحادثة غضبا وجدلا على مواقع التواصل الإجتماعي في تونس، خاصة أنه تزامن مع الاحتفال بعيد الفطر.

المصدر: RT