الأردن: قرارات مرتقبة لاستئناف السياحة الداخلية

أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة، أنها قدمت توصيات إلى مجلس الوزراء، حول آلية لتأمين السيولة للقطاع السياحي، ومعالجة الضرر الذي لحق بالعاملين فيه.

وأشارت شويكة إلى "تجهيزات لإعادة استئناف السياحة الداخلية ضمن مفهوم السياحة الآمنة، والإعلان عن قرارات بخصوص ذلك الأسبوع المقبل".

وقالت: "هناك تفهم كبير لدى الحكومة لمطالبنا"، منوهة إلى أن "قطاعي وكلاء السياحة والسفر والنقل السياحي هما من أكثر القطاعات السياحية تضررا بالأزمة، ولا بد من تقديم الدعم لهما".

وأضافت: "الوزارة تعمل بشكل مستمر مع جميع الجهات المعنية لتوفير السيولة، والحفاظ على العمالة، وتقليل التكاليف، لضمان استمرارية القطاع السياحي".

ودعت شويكة جميع القطاعات السياحية إلى الاستعداد لاستئناف العمل.

المصدر: "وكالات أردنية"