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مصر.. حريق في خط للغاز بالقاهرة - فيديو

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مصر.. حريق في خط للغاز بالقاهرة - فيديو
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حريق في أنبوب لنقل الغاز في القاهرة
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اندلع حريق هائل مساء الأربعاء في أنبوب لضخ الغاز أسفل جسر الحلمية في القاهرة، بسبب كسر تعرض له عقب اصطدام حفار آلي به.

وسارعت فرق الدفاع المدني والأمن والإطفاء إلى مكان الحادث عقب تلقيها إشارة من الشرطة بوقوع الحريق في أنبوب.

وتم قطع الغاز عن المنطقة، وإخلاء العقارات المحيطة من السكان تحسبا لامتداد الحريق، كما تقوم فرق الإطفاء بمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب، ومنع امتدادها إلى البنايات المجاورة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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