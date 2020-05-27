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السعودية: تسهيل عودة 450 ألف معتمر علقوا جراء قيود كورونا

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السعودية: تسهيل عودة 450 ألف معتمر علقوا جراء قيود كورونا
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تسهيل عودة المعتمرين العالقين في السعودية بسبب كورونا
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، تمكنها من تسهيل عودة 450 ألف معتمر إلى بلدانهم، وتيسير مغادرة أكثر من 60 ألف معتمر خلال الأيام الـ5 الأخيرة، منذ تعليق الرحلات الجوية في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تمكنت من المساعدة في مغادرة أكثر من 1500 معتمر كانوا عالقين في المملكة بسبب إغلاق الأجواء منذ شهر أبريل الماضي بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية.

وأضافت أنها مكنت 40 ألف معتمر كانوا متواجدين في المدينة المنورة من القدوم إلى مكة المكرمة لإنهاء أداء مناسكهم، واستضافة ألفي معتمر ممن لم يستطيعوا المغادرة بسبب إغلاق الرحلات الجوية.

المصدر: "سبق"

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