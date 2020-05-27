السعودية: تسهيل عودة 450 ألف معتمر علقوا جراء قيود كورونا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، تمكنها من تسهيل عودة 450 ألف معتمر إلى بلدانهم، وتيسير مغادرة أكثر من 60 ألف معتمر خلال الأيام الـ5 الأخيرة، منذ تعليق الرحلات الجوية في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تمكنت من المساعدة في مغادرة أكثر من 1500 معتمر كانوا عالقين في المملكة بسبب إغلاق الأجواء منذ شهر أبريل الماضي بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية.

ضمن مشاركه وزارة الحج والعمرة في #مبادرة_عودة، إنضم عدد من المعتمرين للرحلة المغادرة إلى كراتشي عبر مطار الملك خالد الدولي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية #كلنا_مسؤولpic.twitter.com/P86WAjoxS4 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 26, 2020

وأضافت أنها مكنت 40 ألف معتمر كانوا متواجدين في المدينة المنورة من القدوم إلى مكة المكرمة لإنهاء أداء مناسكهم، واستضافة ألفي معتمر ممن لم يستطيعوا المغادرة بسبب إغلاق الرحلات الجوية.

المصدر: "سبق"