الجيش اللبناني يزيل أنابيب لتهريب المازوت عند الحدود مع سوريا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن وحدة عسكرية تابعة للجيش، أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة - خط البترول.

وأضاف البيان، أنه تمّت خلال ذلك، مصادرة حوالي 30 مترا من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة، التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية، وضبطها بجميع الإمكانات المتوافرة.

المصدر: الوكالة الوطنية