وزير يمني يحذر من خطر استنساخ الحوثيين لطريقة إيران في التعامل مع كورونا

اتهم وزير يمني في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الحوثيين باستنساخ طريقة إدارة إيران لملف كورونا، وحذر من انتشار وتفشي الفيروس بشكل كارثي في مناطق سيطرتهم.

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وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في تغريدة على تويتر: "ميليشيات الحوثيين تستنسخ طريقة إدارة نظام إيران لملف #كورونا عبر التوظيف السياسي للوباء العالمي، وإخفاء البيانات والمعلومات عن المنظمات الدولية والرأي العام المحلي، وتصفية المصابين والمشتبه بإصابتهم، والتساهل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإنكار تفشي الوباء رغم إصابة كبار قياداته".

٢-مليشيا الحوثي تستنسخ طريقة ادارة نظام ايران لملف #كورونا عبر التوظيف السياسي للوباء العالمي، وإخفاء البيانات والمعلومات عن المنظمات الدولية والراي العام المحلي،وتصفية المصابين والمشتبه باصابتهم، والتساهل بالاجراءات الاحترازية والوقائية،وإنكار تفشي الوباء رغم إصابة كبار قياداته pic.twitter.com/OwlzfrfK4j — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 26, 2020

وحذر الوزير من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بشكل كارثي في مناطق سيطرة الحوثيين وسط تعتيم وتكتم من الجماعة.

ووجه الأرياني نداء استغاثة عاجل لإنقاذ مواطني صنعاء مما أسماها "جرائم الإبادة الجماعية" التي تنفذها الميليشيات الحوثية.

وقال الأرياني في تغريدة على تويتر: "المعلومات الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية حول عدد الوفيات والإصابات بفيروس #كورونا خلال الأيام الماضية، تحمل مؤشرا كارثيا عن مستوى تفشي الفيروس، وانعدام الرعاية الطبية، في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في سياسة الإنكار وتعريض حياة الملايين للخطر".

١-المعلومات الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية حول عدد الوفيات والاصابات بفيروس #كورونا خلال الايام الماضية، تحمل مؤشر كارثي عن مستوى تفشي الفيروس وانعدام الرعاية الطبية، في ظل استمرار المليشيا الحوثية في سياسة الإنكار وتعريض حياة الملايين للخطر pic.twitter.com/YsVeQRsXU8 — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 26, 2020

وتابع: "ندق ناقوس الخطر الذي يهدد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، ونوجه نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية لإنقاذ أهلنا في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون".

المصدر: تويتر