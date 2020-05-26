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الإمارات.. تسجيل 779 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا

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الإمارات.. تسجيل 779 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الثلاثاء، تسجيل 779 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 31 ألفا و86 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى "تسجيل 5 حالات وفاة شملت مصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 253 حالة".

وأكدت الصحة الإماراتية إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وطالبت أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة، عن شفاء 325 حالة جديدة لمصابين بكورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 15,982.

المصدر: "وام"

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