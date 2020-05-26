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شاهد.. صاعقة تضرب منزلا في عسير بالسعودية وتحرق شجرة معمرة

متفرقات

شاهد.. صاعقة تضرب منزلا في عسير بالسعودية وتحرق شجرة معمرة
twitter/ @Amanatalriyadh
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قام شاهد عيان، اليوم، بتوثيق اللحظة التي ضربت فيها صاعقة قوية أحد المنازل، في مركز عفراء شمال محافظة بلقرن بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وذكرت مصادر أن أجهزة كهربائية وإلكترونية وأجزاء من المنزل تضررت، قبل حضور فرق الدفاع المدني، وفرقة من مديرية الكهرباء المحلية إلى لموقع.  

شاهد.. صاعقة تضرب منزلا في عسير بالسعودية وتحرق شجرة معمرة

كما ضربت صاعقة أخرى في شواص، بنفس المنطقة شجرة معمرة ما تسبب باحتراقها.  

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من محافظة بلقرن، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.

المصدر: sabq.org

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