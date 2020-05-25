مصر.. عملية ولادة ناجحة لمصابة بكورونا

نجح فريق طبي في مستشفى العزل بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا في مصر الاثنين، في توليد سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن حالة الأم والمولود مستقرة، وأن تلك العملية هي الثانية عقب ولادة سيدة أخرى مصابة بكورونا داخل المستشفى يوم الخميس الماضي، وتقرر خروج مولودها عقب مرور 3 أيام على ولادته.

وأوضح المصدر، أن عدد من تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، وتقرر خروجهم من المستشفى المذكور بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية منذ 4 أبريل الماضي، وصل إلى 246 حالة.

ناصر حاتم – القاهرة