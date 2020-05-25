مصر.. مكافأة شهرية مجزية للأطقم الطبية بمستشفى عزل جامعي

أعلن منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن صرف مكافأة شهرية مجزية من الصناديق الخاصة بالجامعة، لأعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل بالمستشفى الجامعي يشمل الأطباء والممرضين والعمال.

وكشف رئيس الجامعة عن صرف 5000 جنيه لكل طبيب، من العاملين بأقسام العزل الطبي، و3000 جنيه لكل ممرض من أعضاء فريق التمريض، و2000 جنيه لكل عامل من العمال العاملين، ولحين زوال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديرا من الجامعة للجهود غير العادية المبذولة من أعضاء الفريق الطبي، بأقسام العزل الطبي بالمستشفى الجامعي والمدن الجامعية.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT