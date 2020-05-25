مصر.. وزيرة الصحة توجه بتحقيق عاجل في وفاة طبيب شاب بفيروس كورونا

وجهت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الدكتور الشاب وليد يحيى عبد الحليم، إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير".

وتابعت: "وتتقدم وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء لأسرة الشهيد سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وكان أطباء مستشفى المنيرة العام في مصر، قد نشروا على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استقالة جماعية على خلفية وفاة زميلهم وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكر الأطباء في الاستقالة أسباب منها: "تعنت وزارة الصحة والسكان في التعامل مع الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـ(PCR)، وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيبا وغيرهم من الأطقم الطبية، وآخرهم الدكتور وليد يحيى".

وجاء في الاستقالة الجماعية أن الوزارة تتعنت في توفير المسلتزمات الوقائية للأطقم الطبية، ما أدى إلى زيادة انتشار العدوى بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصهم، وبدون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع حالات فيروس كورونا.

وأكدوا في الاستقالة أن من أسبابها التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم.

المصدر: RT