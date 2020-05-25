الأردن: لا عقبة أمام دخول العقبة

أكد محافظ العقبة غسان الكايد اليوم الاثنين، أن جميع المواطنين القادمين إلى العقبة من مختلف محافظات المملكة، سيسمح لهم بالدخول دون خضوعهم لفحص كورونا.

وقال إن "التزام المواطنين في مدينة العقبة بتطبيق التعليمات، التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، ساهمت في حمايتها وخلوها من أي إصابة بالفيروس".

وأشار، إلى أن السماح للمواطنين القادمين للعقبة بدخولها دون فحص كورونا، يأتي للتسهيل عليهم وعلى العاملين فيها من محافظات المملكة للالتحاق بعملهم بعد عودة الدوام يوم غدا الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ حتى الآن 711، بينما بلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي تم إجراؤها في عموم البلاد أكثر من 165 ألف عينة.

المصدر: "بترا"