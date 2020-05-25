 
مباشر

نجلا ملك الأردن يشاركان بفعالية عيد الاستقلال في ظل قيود كورونا

أخبار العالم العربي

نجلا ملك الأردن يشاركان بفعالية عيد الاستقلال في ظل قيود كورونا
instagram.com/alhusseinjo
ولي عهد الأردن الأمير الحسين وشقيقه الأمير هاشم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nye3

شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله وشقيقه الأمير هاشم في فعاليات الاحتفال بعيد استقلال الأردن، حيث رفعا علم بلادهما على سارية عالية.

إقرأ المزيد
بومبيو: ممتنون للأردن على شراكته
بومبيو: ممتنون للأردن على شراكته

ونشر ولي العهد الأردني مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على إنستغرام، ضمن فعالية "علمنا عال" التي يشارك فيها الأردنيون احتفالا بعيد الاستقلال.

وعلق ولي العهد الأردني على الفيديو بالقول: "خافق في المعالي والمنى، عربي الظلال والسنا".

وتحتفل المملكة الأردنية اليوم 25 مايو بعيد الاستقلال الرابع والسبعين في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، مع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: عمون

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا