نجلا ملك الأردن يشاركان بفعالية عيد الاستقلال في ظل قيود كورونا

شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله وشقيقه الأمير هاشم في فعاليات الاحتفال بعيد استقلال الأردن، حيث رفعا علم بلادهما على سارية عالية.

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ونشر ولي العهد الأردني مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على إنستغرام، ضمن فعالية "علمنا عال" التي يشارك فيها الأردنيون احتفالا بعيد الاستقلال.

وعلق ولي العهد الأردني على الفيديو بالقول: "خافق في المعالي والمنى، عربي الظلال والسنا".

وتحتفل المملكة الأردنية اليوم 25 مايو بعيد الاستقلال الرابع والسبعين في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، مع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: عمون