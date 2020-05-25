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الأردن.. ضبط شخص أمّ ونظم صلاة العيد وألقى خطبتها

أخبار العالم العربي

الأردن.. ضبط شخص أمّ ونظم صلاة العيد وألقى خطبتها
alwakaai
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ضبطت السلطات الأردنية رجل دين أمّ ونظم صلاة عيد الفطر وألقى خطبتها في جمع من الناس، على الرغم من حظر الحكومة للتجمع وفرضها حظر التجول الشامل في البلاد لـ3 أيام منعا لانتشار كورونا.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وعلى إثر قيام عدد من الأشخاص بالتجمع والمشاركة في خطبة وصلاة العيد جماعة في محافظة معان، جرى استدعاء الشخص الذي نظم ودعا إلى صلاة العيد وألقى خطبتها في إحدى الساحات.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته الأوامر، وتعريض صحة وسلامة المتواجدين للخطر.

لكنه لم يكشف هوية هذا الشخص وما إذا كان من رجال الدين الذين يحق لهم شرعا إمامة المؤمنين وإلقاء الخطب فيهم.

المصدر:"عمون"

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