السعودية.. رحيل العتيبي حارس الملوك ورفيقهم

رحل الحارس الشخصي ورفيق الملوك في السعودية، سعدي بن شنيبر العتيبي الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد رحلة طويلة رافق خلالها الملك خالد والملك فهد، وقبلهما الملك عبد العزيز.

وعاصر العتيبي مراحل فارقة في التاريخ السعودي، وأمضى أكثر من 45 عاما في خدمته التي بدأها في سن مبكرة من حياته.

والتحق العتيبي بعمر 17 عاما، بالقطاع العسكري وتحديدا بالحرس الملكي، وسرعان ما أصبح في الحراسة الخاصة للملك عبد العزيز، وعمل معه حتى وفاته.

وحظي بثقة بالغة من أبناء الملك عبد العزيز، فعمل مع الملك فيصل بن عبد العزيز حتى وفاته، وبعد أن اعتلى الملك خالد العرش اختاره مرافقا شخصيا له، حتى أصبح ملازما له بشكل كبير.

من هو حارس الملوك الذي رحل بصمت بعد خدمة 45 عاما - صورhttps://t.co/KU5bRoV9dg — صحيفة المرصد (@marsdnews24) May 24, 2020

وبعد وفاة الملك خالد، وتسلم الملك فهد مقاليد الحكم لم يتغير شيء، فقد استمرت الثقة الملكية بابن شنيبر، فعينه الملك فهد مرافقا شخصيا، ولازمه في كل رحلاته الخارجية.

وبعد خدمة استمرت لأكثر من 45 عاما، طلب العتيبي من الملك فهد إعفاءه، بعد أن أصبح غير قادر على العطاء لكبره في السن.

المصدر: "وكالات سعودية"