مصر تسجل أكبر ارتفاع للوفيات اليومية بفيروس كورونا

سجلت مصر أكبر ارتفاع يومي لحصيلة ضحايا فيروس كورونا، حيث تم رصد 29 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض و752 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، رصد أعلى حصيلة للوفيات بالفيروس في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، إذ بلغ هذا العدد 29 حالة جديدة مقارنة مع 28 وفاة في اليوم السابق.

كما أكدت خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4807 حالات".

وأوضحت الصحة، أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ4807 متعافين".

وذكر بيان للصحة، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 17265 حالة، من ضمنها 4807 حالات تم شفاؤها، و764 حالة وفاة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر:RT